Herman Finkers breekt records: elke 6 minuten een boek verkocht na tv-uitzending

„Elke 6 minuten ging er in de boekhandel in Hengelo een exemplaar van De Cursus over de toonbank”, aldus directeur Kees Schafrat. Het uiteindelijke aantal van 375 verkochte exemplaren gedurende twee dagen is voor een reeds bestaande titel een absoluut nieuw record voor Broekhuis. Het boek van Finkers - ook wel de Bijbel van Herman genoemd - is al zeven jaar op de markt.

Absolute nummer één

Volgens Schafrat neemt de verkoop van het boek rond Sinterklaas altijd flink toe. Dit jaar is er nog meer belangstelling omdat Finkers officieel zijn pensioen haalde, hij werd afgelopen maandag 65. Schafrat zei daar deze week al over: „We hebben vanwege zijn 65e verjaardag eens gekeken hoeveel boeken we in al die jaren hebben verkocht. Ik ging uit van een paar duizend, maar de werkelijkheid bleek nog mooier: 6300 in totaal. Met deze week erbij gaan we over de 6500 heen. Dat is in onze wereld gewoon ontzettend veel. Finkers is ‘by far’ de nummer één in de 151-jarige geschiedenis van ons bedrijf.”