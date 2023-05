Het aangrijpende verhaal van de onderduikers Max en Mallo in het kippenhok in Usselo

Zoekteam Vermiste Honden Enschede: In merkkle­ding en witte sneakers op zoek naar Ollie de chihuahua

In merkkleding, met witte sneakers en onberispelijke make-up banjeren ze door de bosjes, voelen aan deuren en steken hun neus in berghokken met afvalcontainers. Hengelose Nancy en Enschedese Machteld zoeken met zes anderen naar vermiste honden. ‘Zichtmelding’ is het toverwoord voor dit Zoekteam Vermiste Honden Enschede.