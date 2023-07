Het einde van het leven van Geert (64) uit Enschede, die niet kon sterven op de plek waar hij dat wilde

Eens een tukker Nardy had vreselijke heimwee naar Enschede, maar is helemaal verspaanst

Nardy Stotijn (76) ging noodgedwongen voor haar gezondheid naar Spanje. De Enschedese had heimwee, maar inmiddels is ze toch vergroeid met Jávea, in Spanje. „Hier ga ik dood.”