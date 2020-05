Het fanatieke hakwerk van de zwarte specht: Twente had de primeur

In welke Twentse en Achterhoek­se zwembaden kun je weer een duik nemen? Bekijk hier een overzicht

11:41 OLDENZAAL - Vanaf deze week is het in veel zwembaden in Twente en de Achterhoek weer mogelijk een duik te nemen. Recreatief zwemmen zit er op veel plekken echter nog niet in en ook zijn nog lang niet alle buitenbaden geopend. Waar kun je in deze regio tóch een duik nemen. En waar moet je rekening mee houden. We hebben de zwembaden van Twente en de Achterhoek op een rij gezet.