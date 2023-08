Het favoriete woord van Mandy de Jong: ‘Dat Toblerone-vormige ding op de kassaband heeft gewoon een naam’

Niet vergeten Moeder en dochter uit Hengelo adopteren een oorlogs­graf en zoeken naar foto's en verhalen

Het was vier dagen voor de bevrijding van Hengelo toen Alphons Bos door Duits geweervuur om het leven kwam. Hij stond op het dak van een woning aan de Koekoekweg. Probeerde hij daar trots de Hollandse driekleur te hijsen of was hij gewoon een schoorsteen aan het vegen?