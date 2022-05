Het gaat niet goed met de mentale gezondheid van Twentse jongeren: een op de vijf denkt wel eens aan zelfmoord

met muziekvideo Ensche­deërs Jan en Frans maken nummer over ‘vrije geest’ Johan Derksen: ‘Hij durft alles te zeggen’

ENSCHEDE - Jan Mourik en Frans Geertshuis hebben een nummer uitgebracht over én voor Johan Derksen. Het tweetal uit Enschede noemt zichzelf De Kacheltjes en is overduidelijk tegen de hedendaagse cancelcultuur. „Tegenwoordig lijkt alles een probleem te zijn. Vroeger was niks een probleem.”

