Het houdt maar niet op met het onheil voor FC Twente in uitduels

Lezersdag podcast Maarten Schoon is misdaadver­slag­ge­ver bij Tubantia: ‘Nieuwsgie­rig­heid is het beste vertrek­punt’

Maarten Schoon is één van de misdaadverslaggevers van Tubantia. Tijdens de Lezersdag van Tubantia schoof hij aan tafel bij Fardau Wagenaar en Frank Bussink om te vertellen over zijn vak. Waarom is hij misdaadverslaggever geworden? „Nieuwsgierigheid is het beste vertrekpunt.”