‘Het is onbegrijpelijk dat FC Twente geen vervanger haalt voor Tzolis’

De Ballen VerstandFC Twente speelde zondagmiddag in een prachtig voetbalgevecht gelijk tegen Feyenoord (1-1), terwijl Heracles Almelo op bezoek bij nummer drie FC Eindhoven de bietenbrug op ging (1-0). Genoeg om over na te praten dus in De Ballen Verstand. Zeker als ook nog eens de transferdeadline nadert. Voetbalwatcher Leon ten Voorde, verslaggever Gerben Kuitert en host Frank Bussink staken de koppen bij elkaar.

Bij FC Twente kunnen ze wel leven met het gelijkspel tegen koploper Feyenoord. „Het was natuurlijk wel lekker geweest als Cerny die bal er nog in had gelegd", zegt Leon. Gerben wijst naar het moment waar het in Rotterdam nog lang over ging. „Feyenoord had gewoon een penalty moeten hebben", zegt hij. Leon ziet het als een moment dat wel vaker voorkomt in een seizoen. En de ene keer zit het je dan mee, de andere keer zit het je tegen.

Chagrijn in Almelo

In Almelo overheerst het chagrijn na de nederlaag tegen FC Eindhoven. Zeker omdat de laatste twintig minuten tegen negen man werd gevoetbald. Wat moet John Lammers doen om het tij te keren? „Je moet in zo'n situatie zorgen voor vastigheden", zegt Leon. Frank en Gerben vragen zich af waar het Heracles van voor de winterstop is gebleven. „Als je heel eerlijk bent, was het toen ook niet altijd goed", vertelt Leon. „Dat zei Justin Hoogma ook.”

Met een transferdeadline die met rasse schreden dichterbij komt, gaat het ook nog even over mogelijke transfers bij FC Twente. Christos Tzolis keert zo goed als zeker terug naar Norwich City. FC Twente haalt geen vervanger. „Onbegrijpelijk", vindt Gerben. „Stel dat Misidjan geblesseerd raakt, dan heb je niemand achter de hand.” En dan vertrekken er ook nog eens twee spelers bij FC Twente. Leon ligt in de podcast in tipje van de sluier op.