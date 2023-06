Het is rond: Cerny naar VfL Wolfsburg

Parkeer­over­last en verwaarlo­zing: Enschede vraagt moskee ‘minder vriende­lijk’ om herstel monumenta­le villa

In februari zegde de eigenaar toe eindelijk te beginnen met het opknappen van de ‘Trebbevilla’, de vroegere directeurswoning van het slachthuis aan de Tweede Emmastraat. In het najaar zou het klaar zijn. Maar er is nog niks aan gedaan. Dit kan zo niet langer, zeggen wijkraad en wethouder.