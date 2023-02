Het nieuws van de week in vogelvlucht: dit gebeurde in uw gemeente

NOORDOOST-TWENTE | De kop is er af: de eerste carnavalsoptocht in Noordoost-Twente was vrijdag een feit! Een kleintje, dat wel, op de LosserHof. Een feestelijke opwarmer voor de Grote Twentsche Carnavalsoptocht op zondag 19 februari. De optocht is een van de hoogtepunten voor menig carnavalist. Wat trek ik aan, waar ga ik staan? Ook hier op de redactie, zijn de voorbereidingen in volle gang. Maar dan van een andere orde.

HAAKSBERGEN | Zo gaat de romantiek er wel een beetje vanaf. Elkaar het ja-woord geven en dan door naar het Buurserzand voor de bruidsreportage? Wel eerst even reserveren en een ticket kopen. Het lijkt de Efteling wel. Maar sprookjesachtig wordt het niet. Geen wonder dat Haaksbergen er bekaaid afkomt in het onderzoek naar de meest romantische gemeente van Nederland...

HENGELO | Hangjongeren in een winkelcentrum in Hengelo, romantische gevoelens in Borne en misschien wel sluiting van De Reggehof in Goor. Moeten we het daar nog over hebben in een week met al die dode, gewonde en dakloze mensen in Turkije en Syrië? Laten we het toch maar doen. Al was het maar voor een beetje houvast. Dat ‘alledaagse probleempjes’ er altijd zijn, hoe hard de aarde ook beeft.

ALMELO | Gemeente Almelo en Theaterhotel zijn bezig met een stevige stoeipartij over de (financiële) toekomst van de schouwburg. Als we dit dossier in een historisch kader zetten hebben partijen de morele plicht elkaar tegemoet te komen. Enerzijds zit de gemeente al ruim 30 jaar voor een dubbeltje op de eerste rang. Anderzijds moet de firma Van der Valk niet vergeten dat ze het complex destijds voor één gulden hebben gekocht van de gemeente. Dat is 50 eurocent.

TWENTERAND | Afgelopen week het nieuws in Twenterand niet op de voet gevolgd? Journalist Ferry de Goeijen praat u bij over de belangrijkste gebeurtenissen. Over de jongerenwerksoap, een juwelier die niet bang is en boeven die sowieso gewaarschuwd zijn, als de politie straks megasnel meekijkt vanuit de lucht.

REGGESTREEK | In 2019 ging het plan voor een nieuwe, grote school aan de Sportlaan van tafel. Feest voor de buurt, want de gemeente Wierden zou eindelijk naar de bewoners gaan luisteren in een nieuw onderzoek. Resultaat? We zijn vier jaar verder en uit bijna 40 aangedragen locaties in Enter kiest het college opnieuw voor, jawel, de Sportlaan.