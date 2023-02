Het nieuws van de week in vogelvlucht: dit gebeurde in uw gemeente

REGGESTREEK | Het was met afstand het grootste nieuws in de Reggestreek deze week. 123 asielzoekers staan te popelen om straks de gemeente Hellendoorn hun thuis te noemen. Maar waar gaat die grote groep wonen? Die weg ligt nog open, zegt burgemeester Jorrit Eijbersen. Natuurlijk kunnen we alvast een gokje wagen, al staan hier voor zover ik weet geen hotels leeg.

HAAKSBERGEN | Het Paasvuur in Buurse is al geschrapt en in het buurtschap Honesch geloofden ze eigenlijk al niet meer in de goede afloop. Komt er zo een einde aan een lange traditie? Nou, euhhh... Dat is buiten de waard gerekend. Mannen en vuur, onafscheidelijk die twee. De warmte, de vlammen, de vonken, de geur. Dus vooruit, een klein paasvuurtje dan maar...?

ENSCHEDE | Waar is de tijd dat je gewoon je lijstje afvinkte, je kar volgooide en naar huis ging? Boodschappen doen is een zorg geworden. Alleen de prijs van iets dat in de aanbieding is, lijkt normaal. Al het andere is geprijsd alsof het champagne en kaviaar is. Als ik moet afgaan op de kassabon, eten wij alleen delicatessen thuis.

ALMELO | Politieke trammelant in Almelo deze week. Het conflict tussen de gemeente en het Theaterhotel is geëscaleerd. En nog erger: de verantwoordelijk wethouder in deze pijnlijke ruzie is opeens afgetreden. Monique van Saane ontkent dat beide kwesties met elkaar te maken hebben. Als de gevallen portefeuillehouder van cultuur dat zo ervaart mag zij dat uiteraard zeggen. Geen mens die de link niet legt, natuurlijk. Hoe dan ook: herrie in de tent.

TWENTERAND | De onderzoeken zijn nog niet eens begonnen in het Hammerflier, of er is al wantrouwen. Dat begint lekker, daar, met die onderzoekscommissie ACSG die beweert onafhankelijk te zijn. Ineens was daar de hydroloog die van twee walletjes vreet. De ACSG begint gelijk al met een achterstand in het gebied. Terwijl ze nog zo gewaarschuwd waren. En niet door zomaar iemand.

HENGELO, BORNE, HOF VAN TWENTE | Van de nood een deugd maken. Kent u dat? Een garagehouder in Diepenheim wel. Het botsen tegen paaltjes in zijn dorp bezorgt hem zoveel werk, dat hij die nu gebruikt als wervingscampagne voor nieuwe monteurs. Ondertussen dook er in Hengelo een mysterieuze steenklomp op en maakte Hertme van een laadpaal een mijlpaal.