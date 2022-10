Het nieuws van de week in vogelvlucht: dit gebeurde in uw gemeente

ENSCHEDE | Verschillende Enschedeërs vertelden afgelopen week hun bijzondere verhaal. Soms verrassend, soms ook heel triest en aangrijpend. Lillian ten Donkelaar neemt je mee in de nieuwsupdate Enschede.

TWENTERAND | Afgelopen week het nieuws in Twenterand niet op de voet gevolgd? Journalist Ferry de Goeijen praat u bij over de belangrijkste gebeurtenissen. Over Oekraïners die even op en neer reizen, vluchtelingen die verdeeld gaan worden over Vriezenveen, Vroomshoop en Westerhaar, armoede onder inwoners en natuurlijk de paniek rond de waterwinning in Den Ham.

HAAKSBERGEN | Nog even, en dan staat Buurse niet langer op de kaart vanwege de prachtige uitgestrekte natuurgebieden, maar om z’n mooie boerenmeiden die nog wat te vertellen hebben ook. Komt mooi uit, in de week waarin de ‘bemiddelaar des vaderlands’ een vlammend pleidooi hield om eens wat vaker naar het platteland te luisteren. En dalen de huizenprijzen eigenlijk ook in Haaksbergen?

REGGESTREEK | Het zal je maar gebeuren. Je opent in juni 2021 vol verwachtingen je restaurant en kunt bijna anderhalf jaar later de tent sluiten. Het overkomt Roger Spee en Kim Holterman van Brasserie Sjiek in Wierden. De huidige crisis blijkt er één te veel voor het stel. En het ergste voor het dorp is dat het daar niet bij blijft. Het volgende slachtoffer van alle malaise is ook al bekend...

OLDENZAAL | Het was een bewogen week in Noordoost-Twente. Een waarin bedreigingen aan het adres van raadslid Henk Filipsen uit Overdinkel en de vondst van een dode man in Oldenzaal de grootste schokken teweegbrachten. Twee op zich zelf staande gebeurtenissen met een gemeenschappelijke deler: drugs.

HENGELO/BORNE/DELDEN | Stel u woont in Delden en bent zwaar ziek. Alleen met een speciale rolstoel kunt u de deur nog uit. Maar die is duur. En uw gemeente geeft niet thuis. Of uw hond liet er in Hengelo eentje vallen. U kreeg een boete en werd een beetje boos. En nu moet u voorkomen. Of u woont gewoon in Borne. Hoeveel vertrouwen hebt u dan nog in de overheid?

ALMELO | In een achtbaan van emoties dendert Almelo door oktober heen. Er is gekkigheid, lol en volksvermaak in het Nieuwstraatkwartier. De schooljeugd heeft plezier in de kinderboekenweek. Canisius en Noordik vieren hun 100ste verjaardag. Maar ook de verhalen over narigheid, armoede, drukte bij de voedselbank en onbetaalbare energienota’s nemen toe.