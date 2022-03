Het nieuws van de week in vogelvlucht: dit gebeurde in uw gemeente

TWENTERAND | Deze week het nieuws in Twenterand niet op de voet gevolgd? Journalist Ferry de Goeijen praat je bij over de belangrijkste gebeurtenissen, blikt terug op afgelopen week en kijkt vooruit. Over een woedende katholieke gemeenschap in Geerdijk, scheuren door waterwinning, een einde aan het slepende Trio-dossier en natuurlijk de verkiezingen. Lees hier de nieuwsupdate uit Twenterand.

ENSCHEDE | Ondergoedkooplui gezocht, Sprakel in ’t bos blijft open, en voor wie het leuk vindt, komen we aan het einde nog even terug op de verkiezingen. Scroll gerust direct naar beneden maar pas op, het is geen aardig stukje. Lees hier de nieuwsupdate uit Enschede.

HAAKSBERGEN | Kun je zeggen dat je hebt gewonnen, als je feitelijk verliest? In Haaksbergen lijkt dat prima te kunnen. Lokalo Team DAP beschouwt zichzelf als dé winnaar van de gemeenteraadsverkiezingen. Van twee naar drie zetels is winst, zou je zeggen. Maar… bij de vorige verkiezingen waren het er dus… vier. Lees hier de nieuwsupdate uit Haaksbergen.

OLDENZAAL, DINKELLAND, LOSSER | Het zit erop. De verkiezingskaravaan heeft zijn vierjaarlijkse eindbestemming bereikt, de kiezer heeft gesproken en de lijsttrekkers kunnen het normale leven hervatten. Maar sommigen van hen zullen dat niet met een gerust hart doen. Her en der hangen donkere (Losser) of zelfs pikzwarte wolken (Dinkelland) boven bestaande coalities. Opgelucht ademhalen is er voor het CDA niet bij. Intussen zorgen Jurran en Daan voor mooi nieuws uit De Lutte, trok Doortje de aandacht met een dubbele kandidatuur en blijken ze niet overal in Lattrop en Saasveld te weten welk afval in welke container thuishoort. Lees hier de nieuwsupdate uit Noordoost-Twente.

ALMELO | Lokale verkiezingen gaan vooral ook om de poppetjes. Het is het feest van de voorkeurstemmen. Welke plaatselijke coryfeeën hebben zich met succes in de kijker gespeeld? Wie valt er door de mand? Wie tuimelt er van het pluche? Wie bungelt? Wie zijn de onverwachte rijzende sterren in het gerenoveerde politieke theater van Almelo? Lees hier de nieuwsupdate uit Almelo.

HENGELO, BORNE, HOF VAN TWENTE | Een beetje een rare week. Dat was het. Met veel veranderingen. Maar wat die precies betekenen, laat nog even op zich wachten. We hebben onze stem uitgebracht, maar wie zit er nou straks echt voor ons in de raad? Dat vraagt om nog wat extra rekenwerk. En toen bleek heel leuk nieuws zich ook nog een tijdje verborgen te hebben gehouden. In een hertenpark in Borne nog wel. Niemand kan het u dan ook kwalijk hebben genomen als u iets hebt gemist. We praten u graag bij. Lees hier de nieuwsupdate uit Hengelo, Borne en Hof van Twente.

HELLENDOORN, RIJSSEN-HOLTEN, WIERDEN | Wat een week, wat een week. Natuurlijk vormden de verkiezingen het alles overstralende evenement deze week. Wat al een beetje was voorspeld, voltrok zich maandag, dinsdag en woensdag ook daadwerkelijk. Toen op het Feest van de Democratie aan het eind van de avond het licht aanging, stonden de lokalo’s op de tafels te dansen. Weggekropen in de hoeken lagen de ontgoochelde verliezers. Lees hier de nieuwsupdate uit de Reggestreek.