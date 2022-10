Het nieuws van de week in vogelvlucht: dit gebeurde in uw gemeente

OLDENZAAL - Wat moet er gebeuren met het Twents Carmel College aan de Lyceumstraat in Oldenzaal? De vernieuwbouw van het ‘charmante’ gebouw maakt de tongen los in de stad. Vooral veel slopen of juist renoveren? Iedereen vindt er wel iets van. En wat verder opviel deze week: Losser wil geen tweede ‘Landal’ en de praalwagens in Dinkelland moeten de volumeknop terugdraaien.

HENGELO - Wat te doen met 50.000 euro poen? Daar had een groep Hengeloërs afgelopen week het antwoord op. Zij kwamen met een rits aan ideeën voor hun stad. Zoals een basketbalveldje van 15 mille en forse investering in stadsjournaals, waarover u wellicht al over las. Maar er waren meer plannen die hoge ogen gooiden (of juist niet). Wat zegt de gemeenteraad trouwens van een Harrods-warenhuis met een schaatsbaantje ervoor?

ENSCHEDE - Sommige dingen kun je beter snel vergeten. Maar wil je toch een beetje op de hoogte wil zijn van wat er speelt in Enschede, onthoud dan dit: een partij gestolen e-bikes dook op bij een fietsenmaker, de nieuwe klantenkring van een failliete supermarkt op Twekkelerveld bestaat uit ratten en de fiscus wil graag foto’s hebben van u in uw ondergoed op het dressoir, of zoiets.

HAAKSBERGEN - Joop (79) en Joke (78) logeerden zes weken in een Haaksbergse bed and breakfast en betaalden daar niet voor. Als de politie had geluisterd naar Ananda en Johan van de B&B, had hun bizarre lijdensweg véél eerder gestopt kunnen worden. En hoe zit dat eigenlijk met die WhatsApp-fraudeur?

TWENTERAND - Afgelopen week het nieuws in Twenterand niet op de voet gevolgd? Journalist Ferry de Goeijen praat u bij over de belangrijkste gebeurtenissen. Over de voedselkast van Nelly, de problemen bij de voedselbank, de bakker voor wie de hulp te laat kwam en de tranen in Den Ham, Vroomshoop en Geerdijk.

REGGESTREEK - Gavin Reijnders (25) werd in zijn jeugdjaren getreiterd en uitgescholden. Ga(y)vin noemden zijn leeftijdsgenoten hem. Waarom? Omdat de creatieveling volgens de helden niet in het plaatje paste. De Wierdenaar vertrok met een klotegevoel uit zijn geboortedorp en woont nu in Rotterdam. En daar sleepte hij deze week toch maar mooi de eerste prijs binnen bij het pretentieuze cabaretfestival ‘Ik ga stuk’. Net goed!

ALMELO - De carnaval maakt te veel lawaai, padel maakt te veel lawaai en andere mensen maken daar dan weer lawaai over. We leven in de treurig stemmende werkelijkheid waarin iedereen boos is op de ander. Was er deze week nog wel wat vrolijks te melden eigenlijk? We gaan het zien, hier komt de nieuwsupdate van deze week.