Het nieuws van de week in vogelvlucht: dit gebeurde in uw gemeente

OLDENZAAL - Nafluiten, sissen of andere uitlatingen om op straat de aandacht te trekken van een vrouw. Het gebeurt blijkbaar in Oldenzaal. Hoe vaak? Dat is niet bekend. Maar volgens de VVD wel vaak genoeg om bij het college van B en W aan de bel te trekken.

REGGESTREEK - Journalisten zijn grapjassen. Als er nieuws binnenkomt, rollen al gauw de flauwe woordgrappen over tafel. Neem die tijgermuggeninvasie in Nijverdal. Dan gaat het binnen een paar seconden over ‘Tijgerdal’, een ‘leuke insteek’ of de NieuwsupDeet. Ja, je lacht wat af met ons. En je moet ook wel relativeren, want niet elk verhaal is even plezierig om op te schrijven.

HENGELO/BORNE/GOOR - Zwaar weer deze week. Een parapluutje opsteken volstond niet. Want het regende weer stenen in Hengelo. Geen hevig maar wel een hardnekkig buitje. En het einde is nog niet in zicht. Ondertussen raasde wervelwind Hanneke door Goor en is de storm over bomen op een Bornse begraafplaats weer opgelaaid.

TWENTERAND - Afgelopen week het nieuws in Twenterand niet op de voet gevolgd? Journalist Ferry de Goeijen praat u bij over de belangrijkste gebeurtenissen. Over knokkende jeugdgroepen, protesterende jongeren, een burgemeester die niet langer dreigt en het opzienbarende verhaal van Marit en Lydia, waardoor 800 Nederlanders zijn behandeld in Georgië.

ENSCHEDE - De banden van hybride auto’s laten leeglopen als milieuprotest? Dat leek ons deze week wat zinloos. Kennelijk heeft ook de milieu-actiegroep Tyre Extinguishers moeite om goed personeel te vinden.

ALMELO - De teckelverzameling van de hoogbejaarde Maaike gaat deels naar Passau. Dat is een eind lopen op die korte pootjes, maar toch goed nieuws. En eh, al van dat nieuwe zwembad gehoord? Het wordt 5 miljoen duurder? Ach wat, uitgesmeerd over veertig jaar. Gaan met die banaan, de zwembroek voor de nieuwe zwemtempel ligt al klaar. Kortom, er is weer een nieuwsupdate. Over Almelo, waar altijd wat te te doen is.