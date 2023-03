Het nieuws van de week in vogelvlucht: dit gebeurde in uw gemeente

NOORDOOST-TWENTE | Wie heeft het er niet gedaan: brommers kiek’n, sneaky in een donker hoekje. Of als je heel stout was: onder ’n droad deur vrett’n, daar waar niemand je zag. Als de muren van voormalig Disco Dancing Tijs in Lattrop eens konden praten...

ENSCHEDE | Wie herkent er een Rembrandt als die niet in het museum hangt met een bordje ernaast? En wat is toch dat ingebakken seksisme in sommige mannen? Verslaggever Lilian ten Donkelaar kijkt nog even terug op de afgelopen week.

ALMELO EN OMSTREKEN | ‘Manderveen heeft geen behoefte aan sociale huurwoningen’. Het is de eerste zin uit een verhaal deze week uit de regio Tubbergen. Hmm, dacht ik. Fietst u wel eens door het buitengebied? Ik wel. Op basis van wat ik dan zie denk ik, dat kon wel eens kloppen. Kleine kernen hebben behoefte aan grote kasten van huizen op flinke lappen grond. Enorme luxe schuren en veel auto’s voor de deur. Want die bouwen ze daar. Hoe kan dat?

HENGELO, BORNE EN HOF VAN TWENTE | We zitten er bijna elke dag weer middenin. We genieten er van het mooie voorjaarsweer en de muziek in onze oren of vloeken en tieren omdat we niet worden gezien. Geen week zonder verkeersperikelen. Deze keer met verdronken kalf in Hengelo, een wijze kat in Borne en (weer) vliegende paaltjes in Diepenheim.

REGGESTREEK | Het is een zielig hoopje hout. Een schim van het fraaie, goed onderhouden 18e-eeuwse schuurtje dat het midden jaren negentig nog was. Maar tegelijkertijd is deze ‘spookschuur’ van Hoge Hexel wel een Rijksmonument. En de roep om dat monument in ere te herstellen neemt de laatste tijd toe. Want hebben eigenaar en gemeente geen wettelijke plicht om voor de schuur te zorgen?