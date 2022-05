Het nieuws van de week in vogelvlucht: dit gebeurde in uw gemeente

ENSCHEDE Goed nieuws, slecht nieuws, oud nieuws en nonnieuws. Dat vat de week wel zo’n beetje samen. Een criminele familie is van de straat, maar de ratten hebben nog steeds vrij spel. En alle mooiweerfans zijn ook weer van de partij, want ‘we’ gaan Europa in! Lees hier de nieuwsupdate Enschede

ALMELO - Het is de meest trieste Almelose nieuwsfoto van de afgelopen week: het beeld van het door brand verwoeste biljartcentrum BCA. Brandweerlieden die nog aan het werk zijn en het enorme bord aan de zijgevel met daarop de tekst ‘Wij missen jullie’! Die boodschap refereert nog aan de coronaperiode, toen BCA Biljarts & Darts lange tijd op slot moest. Bekijk hier de nieuwsupdate Almelo

REGGESTREEK - Meer theater in de kerk? Waarom niet. Meer laadpalen? Natuurlijk. Grotestraat afsluiten? Welja. En schuilhutten bouwen bouwen voor beesten in de wei? Hoho, dat mag zomaar niet. Hij is kortom weer: de nieuwsupdate voor de Reggestreek. Lees hier de nieuwsupdate Reggestreek

TWENTERAND - Afgelopen week het nieuws in Twenterand niet op de voet gevolgd? Journalist Ferry de Goeijen praat je bij over de belangrijkste gebeurtenissen, blikt terug op afgelopen week. Over mentale problemen bij de jongste kanaalbewoners, de boom die toch sterk genoeg was, een trage en zuinige gemeente en tbs-verlening voor een Hammenaar. Maar ook genoeg nieuws waar je blij van wordt. Lees hier de nieuwupdate Twenterand

OLDENZAAL - Het was weer eens zo’n week met heel veel emoties in Noordoost-Twente. Irritatie over de afsluiting van de populaire Trambaanroute net buiten Oldenzaal, tranen van verdriet bij het miniconcert dat ENorm voor Tonnie Buitink gaf en pure boosheid over nieuw vandalisme in een Mariakapel in Overdinkel. Gelukkig wordt er in Saasveld hard en met veel enthousiasme gewerkt aan alweer een nieuw Twents theaterstuk. Wie durft er nog te zeggen dat er in deze regio nooit iets gebeurt? - Lees hier de nieuwsupdate Oldenzaal

HENGELO - Een afwasbare blauwe zone, een fietsketting die het licht op groen zet en geen wachttijden meer in het Stadskantoor. Hengelo voerde deze week drie opvallende vernieuwingen door. We nemen ze in dit wekelijkse nieuwsoverzicht nog even met u door. Want of ze allemaal even gelukkig uitpakken? Lees hier de nieuwsupdate Hengelo