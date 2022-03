Het nieuws van de week in vogelvlucht: dit gebeurde in uw gemeente

ENSCHEDE | Tja, ik weet het niet hoor. Zijn we daar echt al aan toe? Een avondje ontspannen op de bank, met chips erbij, gezellig kijken hoe onze stad ontploft? De vuurwerkramp als entertainment, een ingewikkeld idee. Maar producent Fiction Valley – van Mocro Maffia – gaat het echt doen, hoorden we deze week: er komt een dramaserie over die dag in mei. Lees hier de nieuwsupdate uit Enschede.

HENGELO, BORNE, HOF VAN TWENTE | Het was de week van de mooie beloftes, met de verkiezingen in aantocht. Maar het kan lang duren voordat beloftes worden waargemaakt, zoals de sloop van een gedrocht in de Hengelose binnenstad aantoont. En in tijden van nood houden beloftes geen stand, zodat er in het voormalige azc in Borne toch weer vluchtelingen komen. Lees hier de nieuwsupdate uit Hengelo, Hof van Twente en Borne.

HAAKSBERGEN | Met het oog op de verkiezingen roepen de partijen om het hardst dat er betaalbare huizen moeten komen. En veel ook. Een open deur, want wonen is hartstikke duur in Haaksbergen. En dan moeten we ondergronds ook nog eens vrezen voor zoutholtes van het formaat Eiffeltoren. Daar moet Nobian goed op passen, zou je zeggen. Maar ja. De zoutreus is er al eentje kwijt... Lees hier de nieuwsupdate uit Haaksbergen.

ALMELO | Mag het in de Almelose verkiezingscampagne óók gaan over de zes gruwelijke moordpartijen waar de stad in de afgelopen 14 maanden mee te maken kreeg? Ons standpunt daarin: Ja! Sterker nog: het moet er over gaan. Hoe ongemakkelijk ook. Lees hier de nieuwsupdate uit Almelo.

OLDENZAAL, DINKELLAND, LOSSER | Van de boomlange PvdA-leider Jimme Nordkamp uit Losser tot de wat schrielere Rutger Bouwman, één van de gezichten van Solidair Oldenzaal. En van ‘luis in de pels’ Fons Maathuis (Burgerbelangen Dinkelland) tot Harry Snijders, voorman van GroenLinks in Oldenzaal. Het was een breed scala aan lijsttrekkers dat de afgelopen anderhalve week te gast was op onze verkiezingsdebatten. Hoe brachten ze het er vanaf? En dan was er ook nog mooi nieuws uit de Weertsstraat in Glane, het centrum van Losser en de Thijsniederweg in Oldenzaal.Lees hier de nieuwsupdate uit Oldenzaal, Dinkelland en Losser.

REGGESTREEK | Net als overal elders moet ook de Reggestreek verduurzamen. Meer stroom uit wind of zon. De bouw van windmolens ligt echter heel gevoelig. Niemand wil ze. Niet hier, niet daar, nergens. De standpunten zijn geharnast. Dus? Dus moet er veel van de zon komen. Veel andere opties zijn er niet, want er liggen immers doelstellingen tot 2030. Lees hier de nieuwsupdate uit Reggestreek.