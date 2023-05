Het rampseizoen van Joey Pelupessy uit Nijverdal: ‘Als je met Groningen het journaal haalt…’

indebuurt.nl Deze winkel in hartje Enschede gaat sluiten (en houdt nu opheffings­uit­ver­koop)

Sneakerliefhebbers opgelet! Voor een paar witte Nikes of bontgekleurde Adidasjes kan je binnenkort niet meer terecht bij Sidestep in Enschede. Het filiaal aan de Kalanderstraat sluit definitief de deuren, maar je hebt nog even de tijd om een paar nieuwe kicks te scoren met korting.