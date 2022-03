Het Twents Mandoline & Gitaar Orkest bestaat 100 jaar: ‘Ik ben naar een repetitie gegaan en ik was direct om’

Magda Quittner (1954) was van de gitaar. En vanaf haar 27ste, toen de kinderen naar school waren, werd het serieus. Ze ging naar de muziekschool en belandde tot volle tevredenheid in het ensemble Jong Belegen. Het was dan ook een enorme domper toen het ensemble halverwege de jaren negentig stopte. De muzikaal leider, gitaardocent Leo van Rutte, vertelde haar dat hij ook dirigent was van het Twents Mandoline Orkest. ,,Daar mocht ik zo aanschuiven. Maar ik zei direct dat ik daar geen trek in had. Mandolines, ik moest er niet aan denken.” Toevallig kwam ze na een jaar of vijf Leo van Rutte weer tegen. ,,Hij nodigde me weer uit. Ik ben naar een repetitie gegaan en ik was direct om.”