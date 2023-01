Het verdrietige verhaal achter de kleine brand bij Aisha (25) uit Enschede: ‘Ik dacht dat ik verzekerd was’

Extra meters maken en zo fitcoins verdienen: dat levert inwoners van Berghuizen allerlei voordeel­tjes op

OLDENZAAL - Versgeperst sap bij de Albert Heijn, een kopje koffie in wijkboerderij Stakenboer of een bezoek aan de kapper of stadstheater De Bond. Vanaf volgende week kan dit (en nog veel meer) net iets goedkoper worden voor de inwoners van Zuid-Berghuizen. Simpel en alleen door meer te bewegen.

9:26