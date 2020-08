Het verhaal achter de bijzondere rouwadvertentie van PA3AZS

Video CoronaMel­der in eerste praktijk­week één keer in actie in Twente

21 augustus ENSCHEDE - De app CoronaMelder kon in zijn eerste week in de regio Twente één keer van dienst zijn. Volgens de GGD Twente is dat ‘al heel wat’ voor de korte tijd dat ze met de app werkt. „We geloven erin dat ze gaat helpen het aantal besmettingen terug te dringen”, zegt Marije Boxhoorn. Vrijdag was CoronaMelder in heel Nederland ruim 828.000 keer gedownload.