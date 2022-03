Hij komt er echt: Mocro Maffia-producent werkt aan dramaserie over de vuurwerkramp in Enschede

De boeken beschrijven de gebeurtenissen tijdens en na de ontploffing van vuurwerkopslag SE Fireworks op 13 mei 2000. Criminoloog en misdaadauteur Vuyk, die onder meer betrokken was als eindredacteur bij het televisieprogramma van Peter R. de Vries, kreeg in 2001 inzage in het originele politierapport over de vuurwerkramp. Hierdoor stuitte hij op diverse blunders in het onderzoek. Sporen die in de richting van betrokkenen wezen, waren volgens hem onvoldoende uitgeplozen door politie in justitie. Over zijn bevindingen publiceerde hij in 2010 De Waarheid achter de Vuurwerkramp.