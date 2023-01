Hippe brillenzaak Ace & Tate verdwijnt uit Enschede door landelijke verliezen

Wereldwijd

Het moderne en relatief goedkope brillenmerk werd in 2013 gelanceerd door Amsterdammer Mark de Lange, waarmee hij een nieuw concept op de markt bracht: een bril voor een all-in basisprijs vanaf 98 euro. In 2015 opende Ace & Tate, genoemd naar acetaat, het materiaal waarvan de brillen gemaakt worden, een eerste fysieke winkel in Amsterdam. Sindsdien is het merk wereldwijd gegroeid met 83 winkels verspreid over tien Europese landen, waarvan 22 in Nederland. De Enschedese vestiging was de zestiende vestiging in Nederland en de eerste in Twente. Of er meer fysieke winkels van het bedrijf in binnen- of buitenland gaan sluiten, is niet bekend.