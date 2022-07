Hittegolf op komst: Vitens roept op om zuinig te zijn met drinkwater

Het waterbedrijf doet die oproep in een advertentie, die donderdag breed verspreid is. Vitens ziet bij hoge temperaturen dat het waterverbruik rap toeneemt. ‘Soms zelfs zoveel dat de bodem van de waterreservoirs in zicht komt’, aldus het waterbedrijf.

Weinig sproeien en kort douchen

En daarom roept Vitens iedereen op om te helpen voorkomen dat het zo ver komt. Dat kan door de tuin alleen maar te sproeien als het echt nodig is en dan voor 7 uur 's ochtends of na 10 uur 's avonds. Zo kort mogelijk douchen helpt ook. Een minuutje korter douchen scheelt al snel 8 liter drinkwater.

Wie voor de kinderen een zwembadje in de tuin zet, wordt gevraagd het water zolang mogelijk te gebruiken en zeker niet elke dag te verversen.

Van 120 naar 150 liter water per dag

Het is niet zo dat er vanwege droogte bij hoge temperaturen minder water beschikbaar is. Het verbruik stijgt wel. Dat komt omdat we op warme dagen extra douchen, de tuin massaal gaan sproeien en zwembadjes voor de kinderen vullen.

Normaal is het gemiddelde waterverbruik 120 liter per persoon per dag, maar in de zomer loopt dat op warme dagen op tot 150 liter. Op zulke warme dagen moet Vitens soms miljoenen liters extra water leveren. Dat merken mensen omdat er dan een kleinere straal uit de kraan komt.