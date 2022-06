Hobbykamerwoningen in Enschede moeten worden aangepakt en verduurzaamd: ‘Zelfs met dekentje op de bank tocht het langs je benen’

Fietser gewond na aanrijding op vernieuwde kruising in Enschede

ENSCHEDE - Een fietser is donderdagavond gewond geraakt na een aanrijding op de kruising van de Perikweg met de Varviksingel in Enschede. De tweewieler wilde de singel oversteken, waarna hij in botsing kwam met een auto.

23 juni