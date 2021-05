Hoe bewijs ik een agent dat ik gevaccineerd ben? En meer vragen over nieuwe reisregel in Duitsland

Wat houdt de nieuwe Duitse coronaregel precies in?

Kort samengevat betekent de nieuwe regel dat mensen die volledig gevaccineerd zijn, of recent zijn genezen van corona, sinds maandag geen negatieve coronatest meer nodig hebben in Noordrijn-Westfalen. Dat is de grote Duitse deelstaat die aan Gelderland grenst.



Wie een bewijs van immuniteit op zak heeft, kan daar bijvoorbeeld weer winkelen op afspraak, naar de kapper en de dierentuin. Ook vervalt de testplicht op scholen en hoeven gevaccineerden en pas genezen mensen niet meer in quarantaine als ze voor langere tijd in Duitsland verblijven.