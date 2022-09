Hoe een basisschool in Glanerbrug in 100 jaar veranderde: ‘Het was toen heel gewoon dat je een mes mee naar school nam’

Je begon de dag met ’Onze Vader’. Een mes kon je nog gewoon mee naar school nemen en als directeur stond je voor de klas. Ja, er is ontzettend veel veranderd op de St. Gerardusschool in Glanerbrug. En in het onderwijs in het algemeen, meent John Koenders (75). De geboren en getogen Glanerbrugger kan het weten. Hij was ooit leerling, leerkracht, hoofd en directeur van deze school. Met zijn rapportboekje in de hand komen de herinneringen weer boven.