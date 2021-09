Hoe een dakloze in het huis van Douwe Bob belandt en Sander Schimmelpenninck op de fiets krijgt

3 vragen aan Hoe zuinig zijn Tukkers op deelscoo­ters? ‘Speciale teams belonen nu goed gedrag’

9 september De ‘groene deelscooterinvasie’ begon twee jaar terug in Enschede, vorig jaar in Hengelo en sinds april ook in Almelo. Hoe zuinig zijn Tukkers op de deelscooters? En wat is het toekomstbeeld? Drie vragen aan Go Sharing-ceo en oprichter Raymon Pouwels.