Hoe een Enschedese vrouw voor duizenden euro’s werd opgelicht door ‘gestrande generaal’

OM sleept onbewust weduwe van vermoorde Enschedeër voor de rechter

25 oktober ENSCHEDE - Twee en een half jaar na een doorzoeking van haar huis wordt een vrouw voor de rechter gesleept. In een zaak waarin haar doodgeschoten man ook verdachte was. Het OM vervolgde de vrouw zonder te weten dat ze de weduwe is van een moordslachtoffer. Ze werd vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs. „Het OM moet zich kapot schamen. Waar is de menselijke maat?”