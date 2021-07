Hoe één persoon 200 mensen in Aspen Valley kon infecteren: ‘Er is altijd een risico’

'voelen ons verslagen' Streep door meerdaagse festivals: geen Freshtival, geen Lowlands, geen Mystery­land

26 juli ENSCHEDE - De onbezorgde festivalzomer valt definitief in het water. Het kabinet zette maandag een streep door alle meerdaagse festivals met camping. Dat betekent dat Freshtival in Enschede wordt afgelast, net als grote festivals als Lowlands, Mysteryland en Down the Rabbit Hole. "We voelen ons verslagen.”