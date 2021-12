Hoe een veroordeelde Twentse vuurwerkhandelaar zorgpartner werd van het ministerie van Justitie (en daar goed aan verdiende)

Zorg aan ex-gedetineer­den in Enschede ondermaats, dat het nooit fataal misging is ‘een wonder’

ENSCHEDE - Het is ‘een wonder’ dat er als gevolg van gebrekkige zorg aan tientallen ex-gedetineerden in Enschede afgelopen jaar geen dodelijke slachtoffers zijn gevallen. Want dat had maar zo gekund. Dat zeggen vier oud-medewerkers van Zorg en Research. Het zorgbureau is per 2022 het contract met het ministerie van Justitie en Veiligheid kwijt.

