Hoe gaan Twentenaren om met eenzaamheid? ‘Is er een bingo of karaoke, dan sta ik vooraan’

Afvallen of gaan sporten? Leefstijl­por­taal MST wijst de weg

ENSCHEDE - Je wilt afvallen of stoppen met roken, maar weet niet hoe. Of je wilt gaan sporten, maar weet niet waar. Met dit soort vragen kun je inmiddels in elk stadsdeel terecht bij een Leefstijlportaal. Nu heeft ook het MST zo’n locatie. Het zou landelijk het eerste Leefstijlportaal zijn dat is gevestigd in een ziekenhuis.

2 oktober