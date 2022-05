Hoe Jos uit Enschede al veertig jaar overeind blijft in fietsenland: ‘Wij zijn geen glamourwinkel’

„Bestaat Jos al zolang?” De overbuurvouw staat met haar fiets in de winkel aan de Deurningerstraat. „Ik weet nog wel dat ze hier kwamen”, zegt ze vol verbazing. Ja, dat is alweer veertig jaar geleden. „Hey Jos, gefeliciteerd, hè!” Met een bescheiden glimlach neemt hij de felicitaties in ontvangst. Jos is geen grote prater, maar vraag hem naar zijn fietsenwinkel en je rolt van het ene avontuur in het andere. De verhalen - waarover later meer - worden allemaal zonder al te veel grootspraak verteld. „We houden niet van poeha”, zegt zijn vrouw Leontine. En ze kijkt om zich heen. „Dit is wie wij zijn. We zijn geen glamourwinkel.”