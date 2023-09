Hoe Tuckerville kwam, zag en bijna overwon: maar de Ilse DeLange-show tóch onhoudbaar werd

OPINIE ‘Jacht is nodig om te kunnen oogsten uit de natuur’

Jagen is een van de minst ingrijpende manieren waarop mensen de natuur benutten. Dat schrijft Albert Schimmelpenninck in reactie op een pleidooi van kinderboekenschrijfster Bibi Dumon Tak tegen de jacht. ‘Als we herten niet meer bejagen kunnen we verjonging van onze bossen wel vergeten.’