Hoekpand viervoudige moord in Enschede krijgt metamorfose met verbouwing tot drie woningen

De rigoureuze aanpak van het pand is de uitkomst van langdurig overleg tussen de woningcorporaties Ons Huis, Domijn, De Woonplaats en de gemeente Enschede. Ons Huis gaat de drie woningen, bestemd voor een- en tweepersoonshuishoudens na de verbouwing verhuren. De werkzaamheden beginnen nog deze maand, de oplevering van de woningen is naar verwachting einde dit jaar.

Levenslang

In het pand in de van Leeuwenhoekstraat werden op 13 november 2018 Tuan Nguyen (43) uit Enschede, Artur Sargsyan (34) en Maijkel Akfidan (27) uit Hengelo en Max Klaassen (62) uit Arnhem van dichtbij door het hoofd geschoten. Voor de gruweldaad werden Camil A. en zijn zonen Dejan en Denis eind 2020 tot een levenslange gevangenisstraf veroordeeld. A. is inmiddels overleden. In het pand was destijds een growshop gevestigd.