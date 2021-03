Hoeveel ellende kan een gezin dragen? Spontane actie voor familie Smale uit Boekelo

Hij was een stoere brandweerman, al zestien jaar verbonden aan het korps in Enschede. Maar vier jaar geleden kreeg Richard Smale (50) moeite met het doorstaan van de verplichte conditietest voor brandweerlieden. Bij de test met ‘volle bepakking’ op de loopband liet zijn conditie hem in de steek. Dat was niets voor Richard; altijd sportief geweest, jarenlang gevoetbald en in vakanties fanatiek wandelaar in de bergen. Hij beklom zelfs de Kilimanjaro, de hoogste berg van Afrika. Nadat het praten ook steeds moeizamer ging, duurde het nog een tijd voor de neuroloog de definitieve diagnose kon stellen: MSA type-C, een zeldzame, progressieve hersenziekte waarbij cellen in de kleine hersenen afsterven.