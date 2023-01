Hogere bouwkosten en energieprijzen dwarsbomen nieuwbouw Saalmerink in Haakbergen: weer uitstel

Livio is in 2022 begonnen met de voorbereiding van de nieuwbouw, maar trapt nu noodgedwongen op de rem. ‘Niet alleen de coronacrisis heeft zijn tol geëist, ook de gestegen energieprijzen en bouwkosten en hogere rentetarieven zijn voelbaar’, meldt de zorgorganisatie. „Samen met de gemeente Haaksbergen bespreken we hoe we de periode tot een nieuw woonzorgcentrum kunnen overbruggen, waarbij het bieden van een prettige en veilige leefomgeving onze volle aandacht heeft”, aldus Lex Smetsers, voorzitter raad van bestuur Livio. Juist die veiligheid was een zorg.