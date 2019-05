Hogescholen Windesheim en Saxion verplaatsen tentamens vanwege grote OV-staking

Documentai­re over Suryoye in Enschede: ‘Heeft tijd nodig’

12:11 ENSCHEDE - Assyriërs en Arameeërs vormen de Suryoye-gemeenschap in Enschede en Twente. Het is al geruime tijd de wens van de gemeente Enschede dat er een gezamenlijke documentaire over hun identiteit komt. Maar dat kan nog wel even duren.