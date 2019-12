Home Alone niet op tv? Op deze plek in Boekelo zie je hem toch

Sanderink ontslaat kersverse directeur na zoveelste ruzie over Van Rijbroek

9:09 Gerard Sanderink heeft alweer een directeur op straat gezet. Financieel topvrouw Rianne Jans was pas zes maanden in dienst. Volgens betrouwbare bronnen is ze ontslagen na een knallende ruzie over de rol van cybercharlatan Rian van Rijbroek in het it-bedrijf.