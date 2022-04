Hond van Jeroen Heubach doodgereden, dader gaat er vandoor: ‘Hij reed verschrikkelijk hard’

Terwijl het veel kleinere Almelo de 300 bedden al had staan, bleef het stil bij grote buur Enschede

De oorlog in Oekraïne blijft het nieuws domineren. Ook plaatselijk. Gemeenten maken gebouwen leeg om vluchtelingen onderdak te bieden. Inwoners stellen hun logeerkamer of zomerhuisje beschikbaar. En dan zijn er talloze hulpacties waarvan we alleen in Enschede al dagelijks meerdere krantenpagina’s kunnen vullen. Hartverwarmend, schreef ik eerder.

