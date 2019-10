Honderden boeren naar protest in Zwolle: verkeersproblemen niet te voorkomen

Diefstal

„Eigenlijk is dat diefstal", zegt Bonthuis. „Bekijk het zo: je hebt een huis en gaat nu drie weken per jaar op vakantie. Je gebruikt je huis in die drie weken dus niet. Volgens deze redenatie zou je dan volgend jaar nog maar 49 van de 52 weken per jaar in je huis mogen wonen.”

Verkeersproblemen

De laatste kilometers rond Zwolle zullen de boeren over de grote wegen rijden. „We rijden dan zo'n 30 kilometer per uur. Dat zorgt voor opstopping voor het andere verkeer. Daar is het ons absoluut niet om te doen, want we willen zo publieksvriendelijk mogelijk actievoeren. Daarom gaan we bijvoorbeeld ook niet in de spits, maar later in de ochtend. We hebben ook goed contact met de politie, zodat alles netjes kan verlopen.”