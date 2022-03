Hondje Pouf had ‘helse pijn’ door vlucht uit Oekraïne, maar er is hoop: Enschedese dierenarts helpt hem kosteloos

Hun eindbestemming was het station in Enschede. Hier werden ze op een late maandagavond opgepikt door twee voorbijgangers die zich over hen ontfermden. De lange reis vanuit Odessa naar de Oekraïens-Poolse grens en via Berlijn naar Nederland, had er flink ingehakt bij de vrouwen. Maar ook bij het hondje, dat ze de hele reis grotendeels op de arm met zich hadden meegedragen.