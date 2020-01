Hoofdprijs Staatsloterij valt wéér in Enschede

Het is de tweede keer in het nog jonge, nieuwe jaar dat er in Enschede een grote geldprijs valt. Bij de Oudejaarstrekking won een jong gezin uit de stad 15 miljoen euro belastingvrij. En een jaar eerder, bij de jaarwisseling van 2018 op 2019, viel de hoofdprijs van maar liefst 30 miljoen euro op een lot in Enschede.



De hoofdprijs in de Staatsloterij van 10 januari viel op vijf 1/5 loten. De vijf winnaars krijgen ieder 200.000 euro. Naast Enschede gaat het om een inwoner van Alphen aan den Rijn, Dordrecht, Bronnegerveen en Son & Breugel.