Hoofdredacteur Martha Riemsma vertrekt bij Tubantia: ‘We hebben onze journalistieke spierballen laten zien’

Martha Riemsma stopt per 1 mei als hoofdredacteur van De Twentsche Courant Tubantia. Dat is vanochtend bekend gemaakt aan de redactie. Martha is acht jaar hoofdredacteur geweest van de titel. „Er was werkelijk never a dull moment”, schrijft ze in een mail aan de redactie.

In 2014 volgde ze Andre Vis op als hoofdredacteur van Tubantia, die een jaar later eigendom werd van het Vlaamse uitgeversbedrijf DPG Media. „Ik ben trots op de reis die we hebben gemaakt. De overname door DPG, twee verhuizingen van de centrale redactie in Enschede, de gigantische sprong naar de digitale toekomst. En dan dealden we ook nog eens twee jaar met corona”, schrijft ze. „En dan hebben we dwars door alles heen altijd onze journalistieke spierballen kunnen laten zien.”

Belang regionale journalistiek uitgedragen

Dit wordt beaamd door directeur/uitgever Erik van Gruijthuijsen. „Met haar energie en haar vermogen om mensen te enthousiasmeren, heeft ze Tubantia de afgelopen jaren echt op de kaart gezet”, aldus Van Gruijthuijsen, die ook wijst op de manier waarop Riemsma zich manifesteerde in de landelijke media. „Op radio en televisie heeft Martha ook sterk het belang van regionale journalistiek uitgedragen.”

Quote Elke redactie, elke titel verdient iemand die met nieuwe energie en frisse ideeën de boel op sleeptouw neemt Martha Riemsma, Hoofdredacteur

Riemsma zegt ‘met pijn in het hart’ haar plek te verlaten. „Maar ik vind dat het na een periode van een jaar of zeven, acht voor elke organisatie goed is als er weer iemand met nieuwe energie en frisse ideeën de boel op sleeptouw neemt om de toekomst te veroveren. Dat verdient elke redactie en elke titel. De baan vraagt veel en ik heb het altijd met heel veel plezier gedaan, maar ik merk ook dat ik er aan toe ben om een nieuwe horizon te verkennen.”

Veel ontwikkeling in medialand

Riemsma vertrekt ook bij DPG Media omdat ze iets anders wil gaan doen in haar professionele leven. „Wat daar gloort, weet ik nog niet precies. Er is veel ontwikkeling in medialand, ik ben van plan wat tijd vrij te nemen om uit te zoeken welke rol ik daar precies in kan en wil spelen”, zegt ze.

Van Gruijthuijsen betreurt haar vertrek bij DPG Media. „We willen haar eigenlijk niet kwijt, maar ze neemt deze stap in volle overtuiging en ik wens haar alle succes.”

Het vertrek van Riemsma is dinsdagochtend bekend gemaakt aan de redactieraad en de redactie. Kelly Adams, secretaris van de redactieraad, zegt in eerste reactie over het vertrek van Riemsma dat het vertrek op zich geen verrassing was. „Martha heeft zelf altijd gezegd dat ze het vijf, zes jaar zou doen. Dan hou je dat wel in je achterhoofd. Het zijn er nu acht geworden. Neemt niet weg dat iedereen het jammer vindt.”

Alle kansen en ruimte

Adams ziet dat de scheidend hoofdredacteur geknokt heeft voor de regio en het regionale nieuws op de site en in de krant, die als enige regionale krant ‘gekanteld’ is waardoor het regionale nieuws in het eerste katern ligt. En ze prijst de sfeer op de redactie onder Riemsma. „Open en veilig, waarbij je kansen krijgt om plannen uit te voeren en er ruimte is om dingen te doen om je te ontwikkelen. Podcast, video, een collega werkt aan boek. Maar een collega kreeg ook de ruimte om een wereldreis te maken.”

Het nieuws is vers en Riemsma blijft hoe dan ook tot 1 mei nog hoofdredacteur. De redactieraad heeft voor donderdag een bijeenkomst belegd om te praten over de opvolging. „We zullen daarvoor ook ons oor te luisteren leggen bij de redactie, even horen hoe de collega's erin staan.”