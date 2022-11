Hoofdverdachte Enschedese hennepbende keert terug in straat waar buren zo bang voor hem waren

update Universi­teit Twente doet op verzoek Tweede Kamer onderzoek naar vuurwerk­ramp Enschede

ENSCHEDE - Een team van de Universiteit Twente (UT) gaat onderzoek doen naar de vuurwerkramp, op 13 mei 2000 in Enschede. Het wordt geen zoektocht naar ‘het eerste vlammetje’, maar een concreet onderzoek naar de vraag: hoe kan de overheid beter lessen trekken uit rampen, met name de vuurwerkrampen in Culemborg en Enschede?

