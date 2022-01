Hoogbejaarde vrouw (94) uit Enschede beroofd in eigen huis: ‘Rotzakken, zijn het’

Marieke heeft zeldzame vorm van kanker: ‘Dan sta je ineens bovenaan de spoedlijs­ten in het ziekenhuis’

ENSCHEDE - Marieke Hendriks (33) uit Enschede heeft een zeldzame vorm van kanker en vertelt daar open en soms met (zwarte) humor over in haar podcast ‘Mama heeft auw’. Ze praat over ‘witte jassen antwoorden’, de ‘zegening’ van traag groeiende kankercellen en over haar zoektocht naar controle. Waarom een podcast? Zodat zoontjes Sietze (2) en Jelle (0) later weten hoe deze periode is geweest. „Maar geen zorgen hoor, ik ga niet dood.”

4 januari