Hoogwater in Losser: Dinkel treedt buiten oevers

nieuwsupdate De ton viel op Haaksber­gen begin dit jaar & is Erik ten Hag ook een lot uit de loterij?

HAAKSBERGEN - Laten we het eens over pecunia hebben. Een handjevol Haaksbergenaren kon begin dit jaar een ton verdelen vanwege de Postcode Loterij. Eerst zien, dan geloven, klonk het daar nuchter. Zo’n lot uit de loterij, daar droom je heerlijk bij weg. Wat zou je doen met een miljoen? En wat als Erik ten Hag niet bij FC Twente was ontdekt, maar bij Bon Boys in Haaksbergen...

14 januari