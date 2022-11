Hooikist, klimop, vaker de was ophangen en andere tips in Enschede om de energierekening omlaag te halen

TERUGBLIK Al jaren verliefd en verslaafd, dakloos stel uit Enschede kiest voor leven op straat: ‘We willen heel graag samenzijn’

ENSCHEDE - Martin en Natascha: Verslaafd aan elkaar en verslaafd aan drugs. Een combinatie die ertoe leidde dat ze meermaals op straat belandden. Sinds enkele weken wonen ze in een tentje in het Volkspark. Zes jaar geleden toonden ze deze krant hun toenmalige ‘huis’. Een terugblik op die ontmoeting in een bitterkoude nacht voor kerst 2016.

18 november