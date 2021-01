Horeca in Enschede maakt zich grote zorgen: ‘Dit kun je er nu écht niet bij hebben’

Nog snel naar de supermarkt in Enschede, want de luiers zijn op

23 januari ENSCHEDE - Avondklok of niet: sommige boodschappen kunnen niet wachten. Slagroom voor de cake, luiers voor de kinderen, of zoetigheid voor een eenzame avond. Het moet in Enschede nog snel even voor 21.00 uur. „Sorry, ik móét echt even door.”